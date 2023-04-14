14 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,3541(Alış) - 19,3819 (Satış)
EURO: 21,4204 (Alış) - 21,4433 (Satış)
STERLİN: 24,1724 (Alış) - 24,2936 (Satış)
1 DOLAR = 19,38 TL
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👉14 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.270,77
Gram altın satış: 1.270,95
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.146,00
Çeyrek altın satış: 2.168,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.292,00
Yarım altın satış: 4.336,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.557,00
Tam altın satış: 8.639,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.724,00
Cumhuriyet altını satış: 8.855,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.787,00
Ata altın satış: 8.861,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Nisan Cuma günü saat 13.46 itibarıyla alınmıştır.