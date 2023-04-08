Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 8 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 8 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Nisan Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
8 NİSAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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5 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
25 - 36 - 39 - 47 - 55 - 58 - 51 Joker: 70