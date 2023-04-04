4 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,17 (Alış) - 19,17 (Satış)
EURO: 20,89 (Alış) - 20,90 (Satış)
STERLİN: 23,56 (Alış) - 23,68 (Satış)
1 DOLAR = 19,17 TL
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👉4 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.224,44
Gram altın satış: 1.224,65
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.036,00
Çeyrek altın satış: 2.053,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.072,00
Yarım altın satış: 4.106,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.120,00
Tam altın satış: 8.181,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.256,00
Cumhuriyet altını satış: 8.380,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.307,00
Ata altın satış: 8.391,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Nisan Salı günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.