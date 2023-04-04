Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Nisan 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

4 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,17 (Alış) - 19,17 (Satış)

EURO: 20,89 (Alış) - 20,90 (Satış)

STERLİN: 23,56 (Alış) - 23,68 (Satış)

1 DOLAR = 19,17 TL

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👉4 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.224,44

Gram altın satış: 1.224,65

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.036,00

Çeyrek altın satış: 2.053,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.072,00

Yarım altın satış: 4.106,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.120,00

Tam altın satış: 8.181,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.256,00

Cumhuriyet altını satış: 8.380,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.307,00

Ata altın satış: 8.391,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Nisan Salı günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.