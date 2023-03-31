Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 31 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

31 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,18 (Alış) - 19,19 (Satış)

EURO: 20,88 (Alış) - 20,91 (Satış)

STERLİN: 23,64 (Alış) - 23,76 (Satış)

1 DOLAR = 19,05 TL

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👉31 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.219,24

Gram altın satış: 1.219,43

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.013,00

Çeyrek altın satış: 2.031,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.025,00

Yarım altın satış: 4.062,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.026,00

Tam altın satış: 8.094,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.158,00

Cumhuriyet altını satış: 8.282,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.211,00

Ata altın satış: 8.302,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mart Cuma günü saat 11.47 itibarıyla alınmıştır.