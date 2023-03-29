29 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,13 (Alış) - 19,14 (Satış)
EURO: 20,74 (Alış) - 20,76 (Satış)
STERLİN: 23,49 (Alış) - 23,60 (Satış)
1 DOLAR = 19,14 TL
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👉29 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.208,20
Gram altın satış: 1.208,41
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.005,00
Çeyrek altın satış: 2.020,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.009,00
Yarım altın satış: 4.041,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.994,00
Tam altın satış: 8.051,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.155,00
Cumhuriyet altını satış: 8.278,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.179,00
Ata altın satış: 8.258,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Mart Çarşamba günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.