Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

29 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,13 (Alış) - 19,14 (Satış)

EURO: 20,74 (Alış) - 20,76 (Satış)

STERLİN: 23,49 (Alış) - 23,60 (Satış)

1 DOLAR = 19,14 TL

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👉29 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.208,20

Gram altın satış: 1.208,41

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.005,00

Çeyrek altın satış: 2.020,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.009,00

Yarım altın satış: 4.041,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.994,00

Tam altın satış: 8.051,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.155,00

Cumhuriyet altını satış: 8.278,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.179,00

Ata altın satış: 8.258,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Mart Çarşamba günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.