20 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,93 (Alış) - 19,09 (Satış)
EURO: 20,27 (Alış) - 20,28 (Satış)
STERLİN: 23,12 (Alış) - 23,23 (Satış)
1 DOLAR = 19,09 TL
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👉20 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.222,90
Gram altın satış: 1.223,18
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.012,00
Çeyrek altın satış: 2.030,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.999,00
Yarım altın satış: 4.059,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.023,00
Tam altın satış: 8.088,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.206,00
Cumhuriyet altını satış: 8.330,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.208,00
Ata altın satış: 8.296,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mart Pazartesi günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.