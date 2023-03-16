TOKİ TUZLA CANLI | İstanbul Tuzla TOKİ kuraları canlı yayın izle - Tuzla kura çekiliş sonuçları 2023
TOKİ tarafından yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için kura çekilişleri İstanbul'un Tuzla ilçesiyle devam ediyor. 16 Mart Perşembe günü başlayıp 29 Mart'a kadar devam edecek olan Tuzla çekilişleri için arama motorlarında 'TOKİ Tuzla canlı, İstanbul Tuzla TOKİ kuraları canlı yayın izle ve Tuzla kura çekiliş sonuçları 2023' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ TUZLA CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. İstanbul'un Tuzla ilçesi ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Tuzla TOKİ canlı izle, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi 2023 ve TOKİ Tuzla çekilişi 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi'ni haberimizde derledik...
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:
İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
Çatalca:540 KONUT (30 MART)
Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)