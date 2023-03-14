14 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,97 (Alış) - 18,98 (Satış)
EURO: 20,31 (Alış) - 20,31 (Satış)
STERLİN: 23,00 (Alış) - 23,11 (Satış)
1 DOLAR = 18,98 TL
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👉14 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.161,37
Gram altın satış: 1.161,58
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.919,00
Çeyrek altın satış: 1.935,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.839,00
Yarım altın satış: 3.871,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.653,00
Tam altın satış: 7.711,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.813,00
Cumhuriyet altını satış: 7.932,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.857,00
Ata altın satış: 7.909,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Mart Salı günü saat 12.27 itibarıyla alınmıştır.