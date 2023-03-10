10 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,96 (Alış) - 18,97 (Satış)
EURO: 20,10 (Alış) - 20,11 (Satış)
STERLİN: 22,60 (Alış) - 22,71 (Satış)
1 DOLAR = 18,97 TL
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👉10 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.119,88
Gram altın satış: 1.120,10
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.856,00
Çeyrek altın satış: 1.871,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.711,00
Yarım altın satış: 3.743,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.400,00
Tam altın satış: 7.457,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.550,00
Cumhuriyet altını satış: 7.664,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.597,00
Ata altın satış: 7.649,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Mart Cuma günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.