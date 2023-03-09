9 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,95 (Alış) - 18,96 (Satış)
EURO: 20,01 (Alış) - 20,02 (Satış)
STERLİN: 22,39 (Alış) - 22,51 (Satış)
1 DOLAR = 18,96 TL
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👉9 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.104,71
Gram altın satış: 1.104,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.836,00
Çeyrek altın satış: 1.855,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.672,00
Yarım altın satış: 3.710,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.322,00
Tam altın satış: 7.392,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.491,00
Cumhuriyet altını satış: 7.604,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.517,00
Ata altın satış: 7.582,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mart Perşembe günü saat 12.14 itibarıyla alınmıştır.