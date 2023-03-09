Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

9 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mart 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,95 (Alış) - 18,96 (Satış)

EURO: 20,01 (Alış) - 20,02 (Satış)

STERLİN: 22,39 (Alış) - 22,51 (Satış)

1 DOLAR = 18,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.104,71

Gram altın satış: 1.104,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.836,00

Çeyrek altın satış: 1.855,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.672,00

Yarım altın satış: 3.710,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.322,00

Tam altın satış: 7.392,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.491,00

Cumhuriyet altını satış: 7.604,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.517,00

Ata altın satış: 7.582,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mart Perşembe günü saat 12.14 itibarıyla alınmıştır.