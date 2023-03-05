Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

5 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 18,89 (Alış) - 18,89 (Satış)

EURO: 20,09 (Alış) - 20,10 (Satış)

STERLİN: 22,68 (Alış) - 22,80 (Satış)

1 DOLAR = 18,89 TL

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👉5 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.126,66

Gram altın satış: 1.126,84

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.869,00

Çeyrek altın satış: 1.885,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.739,00

Yarım altın satış: 3.770,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.455,00

Tam altın satış: 7.512,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.613,00

Cumhuriyet altını satış: 7.728,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.653,00

Ata altın satış: 7.705,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mart Pazar günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.