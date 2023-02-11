İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Şubat 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,83 (Alış) - 18,84 (Satış)
EURO: 20,11 (Alış) - 20,12 (Satış)
STERLİN: 22,63 (Alış) - 22,75 (Satış)
1 DOLAR = 18,84 TL
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👉11 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.128,60
Gram altın satış: 1.128,82
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.863,00
Çeyrek altın satış: 1.884,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.727,00
Yarım altın satış: 3.767,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.430,00
Tam altın satış: 7.506,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.600,00
Cumhuriyet altını satış: 7.715,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.628,00
Ata altın satış: 7.699,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Şubat Cumartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.