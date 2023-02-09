Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
9 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,8297 (Alış) - 18,8321 (Satış)
EURO: 20,2921 (Alış) - 20,3012 (Satış)
STERLİN: 22,8014 (Alış) - 22,9157 (Satış)
1 DOLAR = 18,83 TL
👉9 Şubat Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.141,30
Gram altın satış: 1.141,49
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.890,00
Çeyrek altın satış: 1.904,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.779,00
Yarım altın satış: 3.808,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.538,00
Tam altın satış: 7.589,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.694,00
Cumhuriyet altını satış: 7.810,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.739,00
Ata altın satış: 7.784,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 9 Şubat Perşembe günü saat 14.08 itibarıyla alınmıştır.