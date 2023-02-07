Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat konuştu. Özat, "Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında." dedi.

Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, konuştu. Özat, "Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıkladı."

Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.

İKİ İSİM ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.