💲1 DOLAR NE KADAR?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
2 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,8131 (Alış) - 18,8225 (Satış)
EURO: 20,6967 (Alış) - 20,7025 (Satış)
STERLİN: 23,2087 (Alış) - 23,3251 (Satış)
1 DOLAR = 18,82 TL
👉2 Şubat Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.184,00
Gram altın satış: 1.184,22
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.944,00
Çeyrek altın satış: 1.960,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.889,00
Yarım altın satış: 3.921,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.754,00
Tam altın satış: 7.810,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.916,00
Cumhuriyet altını satış: 8.036,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.964,00
Ata altın satış: 8.013,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 2 Şubat Perşembe günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.