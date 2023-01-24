💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 24 Ocak 2023 Döviz Kuru

💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 24 Ocak 2023 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 24 Ocak 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023- 14:00