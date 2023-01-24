İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,81 (Satış)
EURO: 20,45 (Alış) - 20,46 (Satış)
STERLİN: 23,24 (Alış) - 23,35 (Satış)
1 DOLAR = 18,81 TL
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👉24 Ocak Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.172,05
Gram altın satış: 1.172,24
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.942,00
Çeyrek altın satış: 1.958,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.884,00
Yarım altın satış: 3.915,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.744,00
Tam altın satış: 7.801,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.901,00
Cumhuriyet altını satış: 8.021,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.953,00
Ata altın satış: 8.001,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Ocak Salı günü saat 12.14 itibarıyla alınmıştır.