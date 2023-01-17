İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)
EURO: 20,31 (Alış) - 20,32 (Satış)
STERLİN: 22, 86 (Alış) - 22,98 (Satış)
1 DOLAR = 18,79 TL
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👉17 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.150,72
Gram altın satış: 1.150,88
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.911,00
Çeyrek altın satış: 1.927,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.811,00
Yarım altın satış: 3.855,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.623,00
Tam altın satış: 7.680,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.787,00
Cumhuriyet altını satış: 7.904,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.822,00
Ata altın satış: 7.877,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Ocak Salı günü saat 13.41 itibarıyla alınmıştır.