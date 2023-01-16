İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)
EURO: 20,31 (Alış) - 20,32 (Satış)
STERLİN: 22, 81 (Alış) - 22,93 (Satış)
1 DOLAR = 18,79 TL
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👉16 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.154,66
Gram altın satış: 1.154,81
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.909,00
Çeyrek altın satış: 1.926,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.807,00
Yarım altın satış: 3.852,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.613,00
Tam altın satış: 7.674,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.779,00
Cumhuriyet altını satış: 7.897,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.812,00
Ata altın satış: 7.872,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Pazartesi günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.