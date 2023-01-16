Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 16 Ocak 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ocak 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)

EURO: 20,31 (Alış) - 20,32 (Satış)

STERLİN: 22, 81 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,79 TL

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👉16 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.154,66

Gram altın satış: 1.154,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.909,00

Çeyrek altın satış: 1.926,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.807,00

Yarım altın satış: 3.852,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.613,00

Tam altın satış: 7.674,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.779,00

Cumhuriyet altını satış: 7.897,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.812,00

Ata altın satış: 7.872,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Pazartesi günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.