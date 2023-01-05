İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,76 (Alış) - 18,77 (Satış)
EURO: 19,94 (Alış) - 19,97 (Satış)
STERLİN: 22,48 (Alış) - 22,59 (Satış)
1 DOLAR = 18,77 TL
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👉5 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.113,17
Gram altın satış: 1.113,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.831,00
Çeyrek altın satış: 1.858,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.651,00
Yarım altın satış: 3.717,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.331,00
Tam altın satış: 7.405,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.507,00
Cumhuriyet altını satış: 7.620,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.540,00
Ata altın satış: 7.603,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ocak Perşembe günü saat 12.27 itibarıyla alınmıştır.