İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,72 (Alış) - 18,73 (Satış)
EURO: 20,00 (Alış) - 20,03 (Satış)
STERLİN: 22,53 (Alış) - 22,64 (Satış)
1 DOLAR = 18,73 TL
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👉2 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.097,63
Gram altın satış: 1.098,05
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.802,00
Çeyrek altın satış: 1.827,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.594,00
Yarım altın satış: 3.655,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.215,00
Tam altın satış: 7.283,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.370,00
Cumhuriyet altını satış: 7.481,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.421,00
Ata altın satış: 7.484,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ocak Pazartesi günü saat 12.02 itibarıyla alınmıştır.