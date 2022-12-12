🔥 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar belli oldu mu? 12 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022- 15:00