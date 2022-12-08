💲1 DOLAR NE KADAR?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
8 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,6462 (Alış) - 18,6519 (Satış)
EURO: 19,6129 (Alış) - 19,6256 (Satış)
STERLİN: 22,6758 (Alış) - 22,7895 (Satış)
1 DOLAR = 18,65 TL
👉8 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.069,25
Gram altın satış: 1.069,38
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.749,00
Çeyrek altın satış: 1.772,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.487,00
Yarım altın satış: 3.545,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.009,00
Tam altın satış: 7.068,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.146,00
Cumhuriyet altını satış: 7.254,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.203,00
Ata altın satış: 7.253,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Aralık Perşembe günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.