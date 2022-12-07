İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Aralık 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,53 (Alış) - 19,54 (Satış)
STERLİN: 22,56 (Alış) - 22,67 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
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👉7 Aralık Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.062,13
Gram altın satış: 1.062,32
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.738,00
Çeyrek altın satış: 1.760,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.465,00
Yarım altın satış: 3.522,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.957,00
Tam altın satış: 7.020,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.135,00
Cumhuriyet altını satış: 7.243,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.155,00
Ata altın satış: 7.204,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Aralık Çarşamba günü saat 11.59 itibarıyla alınmıştır.