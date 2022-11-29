Canlı döviz ve altın kuru takibi (29 Kasım)
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (29 Kasım)
Canlı döviz ve altın kuru takibi (29 Kasım)
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (29 Kasım)
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