İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)
EURO: 19,45 (Alış) - 19,46 (Satış)
STERLİN: 22,46 (Alış) - 22,57 (Satış)
1 DOLAR = 18,63 TL
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👉28 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.053,47
Gram altın satış: 1.053,72
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.702,00
Çeyrek altın satış: 1.736,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.416,00
Yarım altın satış: 3.473,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.852,00
Tam altın satış: 6.922,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.009,00
Cumhuriyet altını satış: 7.115,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.043,00
Ata altın satış: 7.104,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Pazartesi günü saat 12.13 itibarıyla alınmıştır.