İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Kasım 2022 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)
STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉26 Kasım Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.051,21
Gram altın satış: 1.051,84
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.700,00
Çeyrek altın satış: 1.737,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.421,00
Yarım altın satış: 3.475,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.842,00
Tam altın satış: 6.926,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.982,00
Cumhuriyet altını satış: 7.087,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.032,00
Ata altın satış: 7.108,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Kasım Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.