İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,63 (Satış)
EURO: 19,05 (Alış) - 19,06 (Satış)
STERLİN: 21,91 (Alış) - 22,02 (Satış)
1 DOLAR = 18,63 TL
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👉21 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.041,06
Gram altın satış: 1.041,26
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.695,00
Çeyrek altın satış: 1.728,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.400,00
Yarım altın satış: 3.457,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.790,00
Tam altın satış: 6.891,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.988,00
Cumhuriyet altını satış: 7.094,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.990,00
Ata altın satış: 7.071,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Kasım Pazartesi günü saat 13.01 itibarıyla alınmıştır.