İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 18,36 (Alış) - 18,38 (Satış)
STERLİN: 21,96 (Alış) - 22,07 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
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👉15 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.064,02
Gram altın satış: 1.064,21
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.709,00
Çeyrek altın satış: 1.750,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.416,00
Yarım altın satış: 3.499,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.833,00
Tam altın satış: 6.975,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.115,00
Cumhuriyet altını satış: 7.121,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.035,00
Ata altın satış: 7.158,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Kasım Salı günü saat 11.54 itibarıyla alınmıştır.