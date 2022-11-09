İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,60 (Satış)
EURO: 18,73 (Alış) - 18,74 (Satış)
STERLİN: 21,29 (Alış) - 21,39 (Satış)
1 DOLAR = 18,60 TL
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👉9 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.023,57
Gram altın satış: 1.023,76
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.671,00
Çeyrek altın satış: 1.683,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.332,00
Yarım altın satış: 3.367,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.664,00
Tam altın satış: 6.712,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.803,00
Cumhuriyet altını satış: 6.906,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.838,00
Ata altın satış: 6.888,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla alınmıştır.