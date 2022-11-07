İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,61 (Satış)
EURO: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)
STERLİN: 21,27 (Alış) - 21,37 (Satış)
1 DOLAR = 18,61 TL
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👉7 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.003,11
Gram altın satış: 1.003,28
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.641,00
Çeyrek altın satış: 1.653,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.271,00
Yarım altın satış: 3.306,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.543,00
Tam altın satış: 6.590,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.680,00
Cumhuriyet altını satış: 6.781,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.714,00
Ata altın satış: 6.761,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Kasım Pazartesi günü saat 14.45 itibarıyla alınmıştır.