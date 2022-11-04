💲1 DOLAR NE KADAR?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
4 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,6201 (Alış) - 18,6239 (Satış)
EURO: 18,2369 (Alış) - 18,2443 (Satış)
STERLİN: 20,8308 (Alış) - 20,9353 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
👉4 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 987,83
Gram altın satış: 987,99
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.619,00
Çeyrek altın satış: 1.633,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.227,00
Yarım altın satış: 3.266,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.454,00
Tam altın satış: 6.507,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.593,00
Cumhuriyet altını satış: 6.693,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.623,00
Ata altın satış: 6.676,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Kasım Cuma günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.