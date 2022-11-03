İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 18,17 (Alış) - 18,19 (Satış)
STERLİN: 20,90 (Alış) - 21,01 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
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👉3 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 971,78
Gram altın satış: 971,96
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.601,00
Çeyrek altın satış: 1.613,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.192,00
Yarım altın satış: 3.229,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.384,00
Tam altın satış: 6.435,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.511,00
Cumhuriyet altını satış: 6.610,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.551,00
Ata altın satış: 6.604,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Kasım Perşembe günü saat 13.22 itibarıyla alınmıştır.