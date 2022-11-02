Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

İşte 2 Kasım Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

2 KASIM ÇARŞAMBASAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

31 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1 - 4 - 64 - 67 - 77 - 88 Joker: 59 Süperstar: 68

👉 Sayısal Loto 26 Ekim ÇARŞAMBA sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA