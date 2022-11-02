Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 2 Kasım Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
2 KASIM ÇARŞAMBASAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
31 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1 - 4 - 64 - 67 - 77 - 88 Joker: 59 Süperstar: 68
👉 Sayısal Loto 26 Ekim ÇARŞAMBA sonucu için TIKLA
👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA