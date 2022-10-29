Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 29 Ekim Cumartesi akşamında gerçekleştiriçecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 29 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 29 Ekim Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
29 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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26 EKİM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
29-31-40-67-81-90 Joker: 88 Süperstar: 22