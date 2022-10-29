İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,58 (Alış) - 18,58 (Satış)
EURO: 18,53 (Alış) - 18,54(Satış)
STERLİN: 21,52 (Alış) - 21,62 (Satış)
1 DOLAR = 18,58 TL
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👉29 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 982,26
Gram altın satış: 982,72
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.615,00
Çeyrek altın satış: 1.636,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.220,00
Yarım altın satış: 3.274,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.441,00
Tam altın satış: 6.525,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.567,00
Cumhuriyet altını satış: 6.666,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.609,00
Ata altın satış: 6.695,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Ekim Cumartesi günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.