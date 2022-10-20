Anlık döviz ve altın kuru takibi (20 Ekim 2022)
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Anlık döviz ve altın kuru takibi (20 Ekim 2022)
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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