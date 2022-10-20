Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi!
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi!
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