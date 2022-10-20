Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan başkanı Aliyev ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan, burada Azerbaycan başkanı Aliyev ile bir araya geldi. Spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev, halter kaldırarak güç gösterisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021'de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

Aliyev halteri görünce dayanamadı

İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu.

Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev, halter kaldırarak güç gösterisinde bulundu.

Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Halil Mutlu şaştı kaldı

O anlarda eski milli halterci Halil Mutlu da şaşkın bakışlarını gizleyemedi.

Başkan Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenlerine katılacak.

Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.