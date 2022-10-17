ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçeyi ağırlayarak evde olmanın avantajıyla kazanmayı hedeflerken sarı lacivertliler ise 6 eksikle maçı alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor. İşte Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...
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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!
Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.
ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!
Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi