Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
8 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,55 (Alış) - 18,68 (Satış)
EURO: 18,09 (Alış) - 18,11 (Satış)
STERLİN: 20,58 (Alış) - 20,68 (Satış)
1 DOLAR = 18,55 TL
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👉8 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.014,36
Gram altın satış: 1.014,53
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.660,00
Çeyrek altın satış: 1.682,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.314,00
Yarım altın satış: 3.365,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.618,00
Tam altın satış: 6.708,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.772,00
Cumhuriyet altını satış: 6.874,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.802,00
Ata altın satış: 6.884,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ekim Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.