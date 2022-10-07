Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır?

KIYIR KIYIR SUSAMLI KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? | Kökeni Osmanlı'ya kadar dayanan ve kandil akşamlarının vazgeçilmezi olan kandil simidinin tarifini araştıran vatandaşlar için kıyır kıyır susamlı kandil simidi tarifini haberimizde derledik. İşte tam ölçülü susamlı kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
KIYIR KIYIR SUSAMLI KANDİL SİMİDİ TARİFİ
SUSAMLI KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
- 125 gram tereyağı (yarım paket)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
- 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
SUSAMLI KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
- Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
- Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.
- Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.
- Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Ben susamlarımı önden tavada hafifçe kavurdum koyu renkli olmaları için, bu şekilde seviyorum ama zorunlu değilsiniz :)
- Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
- Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.
SUSAMLI KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI
- Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.
- Unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.
- Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.