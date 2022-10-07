KANDİL SİMİDİ EVDE NASIL YAPILIR? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri...
Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır?
KANDİL SİMİDİ EVDE NASIL YAPILIR? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri...
Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:02
Jesus G.Saray'ın gözdesini istiyor! Ocak ayında... Jesus G.Saray'ın gözdesini istiyor! Ocak ayında... 11:02
Kadıköy'de Arda Güler şov! Kadıköy'de Arda Güler şov! 10:35
Ismael kararını verdi! İlk 11'de değişiklik... Ismael kararını verdi! İlk 11'de değişiklik... 10:24
Süper Lig devinden Halil Akbunar operasyonu! Süper Lig devinden Halil Akbunar operasyonu! 09:48
"Maçın en iyisi Emre Mor'du!" "Maçın en iyisi Emre Mor'du!" 09:47
Daha Eski
Dünya basınından Jorge Jesus'a övgü! Dünya basınından Jorge Jesus'a övgü! 09:18
"Kırmızı kart doğru hakem yanlış!" "Kırmızı kart doğru hakem yanlış!" 09:12
Flaş sözler! "Önünde saygıyla eğiliyorum" Flaş sözler! "Önünde saygıyla eğiliyorum" 09:01
Yine yeniden Ronaldo sesleri! "Neden olmasın!" Yine yeniden Ronaldo sesleri! "Neden olmasın!" 01:28
G.Saray'da gündem 'yerli krizi' İşte Okan Buruk'un kafasındaki 3 formül G.Saray'da gündem 'yerli krizi' İşte Okan Buruk'un kafasındaki 3 formül 01:05
Olay Icardi - Wanda Nara iddiası! Olay Icardi - Wanda Nara iddiası! 01:05
SON DAKİKA