EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI | 2022 Eylül enflasyon oranı belli oldu mu? İşte ekonomistlerin tahminler

Yeni ayın ilk günleriyle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayına ilişkin enflasyon oranını açıklaması için geri sayım başladı. Emekli maaşlarından asgari ücret zammına, memur maaşından kira zam oranına birçok alanda belirleyici etken olan enflasyon verileri için ekonomistler de son tahminlerini yaptı. İşte Eylül ayı eflasyon beklenti anketi...

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini Ekim ayının 3'üncü gününde ilan edecek. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleşen enflasyon beklenti anketinde ise sonuçlar geldi. 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK 2022 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ VE BEKLENTİ ANKETİ

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi. Ağustos ayında ekonomistlerin aylık beklentisi ise yüzde 2,28 idi.