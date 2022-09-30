Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından MasterChef'in yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği yemeklerden biri su muhallebisi oldu. Yarışmacılar en iyi su muhallebisini yapmak için kıyasıya bir mücadele verirken, MasterChef takipçileri ve su muhallebisi yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Su muhallebisi nedir?", "Su muhallebisi nasıl yapılır?", "Su muhallebisi malzemeleri neler?" ve "Su muhallebisi tarifi" gibi cümleleri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi malzemeleri neler? Su muhallebisi tarifi nasıl? Yanıtı haberimizde...

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ - MasterChef'in 30 Eylül Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele verirken; şeflerin yarışmacılardan istediği yemeklerden biri de su muhallebisi oldu. Su muhallebisi yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında su muhallebisi tarifiyle ilgili bilgileri sorgulamaya başladı. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi malzemeleri neler? İşte detaylar...

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

1- Muhallebinin hazırlanışı

Kalıbı su ile çalkalayın. Nişasta ve toz şekeri bir kaseye alıp kaşık ile karıştırın. Süt ve suyu bir tencereye alın. Üzerine nişastalı karışımı ilave edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve kalıba dökün. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alın ve 2 saat bekletin.

Pudra şekerini bir kaseye alın ve üzerine yarım çay bardağı suyu ilave edin. Eriyinceye kadar karıştırın ve buzdolabına alın.

2-Servis

Su muhallebisini kareler şeklinde dilimleyin. Üzerine hazırladığınız şurubu dökün ve bekletmeden servis yapın.

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ