ALES BAŞVURU EKRANI 📌 | ALES-3 sınavı ne zaman? Başvurular başladı mı? Başvuru nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) her yıl düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında sınav tarihi, sınav başvuru tarihi, ALES başvuru ücreti, ALES'e başvuru koşulları gibi detaylar yer aldı. Peki, 2022 ALES-3 Sınavı başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman? Başvuru nereden yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) başvuruları, 30 Eylül 2022'de yapılacak. Sınav başvuruları ile ilgili bilgiler adaylar tarafından merak ediliyor. ALES-3 sınavı başvurusu yapmak isteyenler için detaylar haberimizde...

2022 ALES-3 SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 30 Eylül itibaren 10 Ekim tarihine kadar sınava başvurabilecek.

2022 ALES SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ALES/1 ve ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 3 için ücretinin de aynı olması bekleniyor.

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ALES NEDİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES KONULARI

MATEMATİK

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda A��ılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

MANTIK

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Üniversiteden mezun olan, mezun olma durumu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES sınavı başvurusu yapabilirler.

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