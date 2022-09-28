2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücret ne kadar olacak? - Yeni yıl Ocak ayı asgari ücret tahminleri

Milyonların beklediği asgari ücrette ilk tahminler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücretin 2023 yılında yüzde kaç zamlanacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücret ne kadar olacak? - Yeni yıl Ocak ayı asgari ücret tahminleri konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Asgari ücretli çalışanların yanı sıra memur, emekli ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatansaş 2023 yılının Ocak ayında asgari ücretin yüzde kaç zamlanacağını araştırırken Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücret ne kadar olacak? İşte eni yıl Ocak ayı asgari ücret tahminleri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların umutlu bekleyişlerinin boşa çıkmayacağının altını çizerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. 2023'ün Ocak ayında verilecek olan zamlı asgari ücret henüz belli olmamakla birlikte zam oranının asgari ücret belirleme komisyonunun toplantılarıyla Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.