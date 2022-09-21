Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, TOKİ'den daha önce ev alanlara indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ borçları silinecek mi? TOKİ 2022 indirim kampanyası nedir? - TOKİ'den ev alanlara indirim kampanyası detaylarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TOKİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvururken dar gelirlilerin yüzünü güldüren TOKİ'den bir kampanya daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alan vatandaşlara yönelik yeni kampanyayı duyurdu. Peki TOKİ 2022 indirim kampanyası nedir? - TOKİ indirim kampanyasına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

TOKİ 2022 İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası yapıalcağını duyurdu. TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için yapılacak olan indirim kampanyasının detayları ise henüz bilinmiyor.

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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kurum, ''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' dedi ve ayrıntıları yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET

''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz"

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;