Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Udinese sahasında Inter'İ konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Udinese ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Inter maçı 18 Eylül Pazar günü saat 13:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

UDINESE - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Martinez, Dzeko