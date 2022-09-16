KPSS SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORULAR | KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, ÖABT Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS sınavı için başvuruların sona ermesinin ardından sınava hazırlanan adaylar, daha önce çıkan soruları çözerek sınav hakkında fikir edinmek istiyor. Devlet memuru alım sınavı olan KPSS'de Genel Kültür - Genel Yetenek ve ÖABT Alan Bilgisi olmak üzere iki farklı oturum gerçekleşirken adayların merak ettiği ve araştırdığı tüm detayları haberimizde derledik.

ÖSYM'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başvuruların 1 Eylül'de başladığını duyurmasının ardından adaylar geri sayıma başladı. Devlet memuru olmak isteyen adayların gireceği 2 oturumlu sınavda, daha önce çıkmış soruları çözmek isteyen adaylar arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir ve 2022 KPSS tüm merak edilenleri...

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2021 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2020 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2019 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2018 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2017 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ÖABT ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

İKİNCİ OTURUM

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NEDİR?

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.