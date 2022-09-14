Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 14 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 14 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilcek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 14 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
14 EYLÜL PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi 14 Eylül Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.