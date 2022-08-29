30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'da elde edilen zaferin 100. yıldönümü, her yıl olduğu gibi bu sene de yurt genelinde coşku ve heyecanla bekleniyor. Başkomutan Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferle ilgili vatandaşlar da sosyal medya paylaşımları ve sevdiklerine mesaj göndermek için 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları araştırıyor. İşte en güzel 30 Ağustos kutlama mesajları...

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'daki Büyük Taarruz'da, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında elde edilen zeferin 100. yıldönümünde tüm ülkeyi coşku sardı. Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı heyecanla kutlanan milli bayramımız 30 Ağustos'ta vatandaşlar kutlama mesajları araştırıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı en güzel söz ve mesajları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)Anadolu zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ GÜZEL SOSYAL MEDYA SÖZLERİ, SMS MESAJI

Ülkemizini tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI FACEBOOK

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorumBüyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…

İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 AğustosZafer Bayramınızı Kutluyorum.

30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…